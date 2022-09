बेंगलुरु न्यूजः मरीज का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने 3 किमी तक लगाई दौड़, ट्रैफिक में फंस गई थी कार, देखिए वीडियो

धरती पर डॉक्टर को भगवान का ही रूप कहा जाता है। डॉक्टर ना सिर्फ बीमार को ठीक करता है बल्कि जान बचाने में भी अहम भूमिका निभाता है। कुछ ऐसा ही एक डॉक्टर ने अपने मरीज के लिए किया है। उसकी जान बचाने के लिए ये डॉक्टर लगातार 45 मिनट तक दौड़ता रहा।

डॉक्टर को भगवान यूं ही नहीं कहा जाता है। जिस तरह भगवान लोगों को जीवन देता है उसी तरह डॉक्टर भी धरती पर मरीजों की जान बचानकर कुछ हद तक ये काम पूरा करता है। कुछ ऐसा ही एक डॉक्टर ने अपने मरीज के लिए किया है। अपने एक कोशिश के जरिए इस डॉक्टर ने ना सिर्फ भगवान की कहावत को पूरा किया बल्कि एक नजीर भी पेश की है। मामला कर्नाटक के बेंगलुरु सिटी का है। जहां बीते दिनों भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई थीं। इससे लोगों को आने जाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं में एक डॉक्टर की कार भी सड़क पर लगे लंबे जाम में फंस गई। डॉक्टर को सर्जरी के लिए अस्पताल पहुंचना था।





Car Stuck in Traffic Bengaluru Doctor Runs 45 Minutes To Perform Surgery In Time Watch Video