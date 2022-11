कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के विधायक बेटे को गोली मारने की धमकी देने वाले BJP नेता पर केस दर्ज

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के विधायक बेटे को गोली मारने की धमकी देने के आरोप में भाजपा के एक नेता पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामला कर्नाटक के कलबुर्गी का है। जहां से मल्लिकार्जुन खरगे के पुत्र प्रियांक खरगे विधायक है।

Case Filed on BJP Leader who says shoot Congress MLA Priyang kharge