दिल्ली के जहांगीरपुरी समेत कई शहरों में हिंसा का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, NIA से जांच की मांग

दिल्ली के जहांगीरपुरी समेत देश के कई शहरों में रामनवमी और हनुमान जयंती पर हुई हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इन हिंसाओं को लेकर NIA से जांच करवाने की मांग की गई है। वकील विनीत जिंदल ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

Published: April 18, 2022 09:56:44 am

दिल्ली के जहांगीपुरी समेत देश के अन्य इलाकों में हुई हाल ही हिंसा मामले की आंच सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। देश की शीर्ष अदालत में देश के अलग-अलग शहरों में हुई हिंसा की एनआईए से जांच कराने की मांग की गई है। ये मांग वकील विनीत जिंदल की ओर से याचिका दाखिल करके की गई है। खास बात यह है कि याचिकाकर्ता ने कहा है कि कई राज्यों में हुई ऐसी घटनाएं सिर्फ संयोग नहीं हो सकतीं। इनके तार आपस मे जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी मामलों की साझा जांच NIA से करवाने की जरूरत है। बता दें कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अंसार समेत अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

