बिहार में जाति जनगणना आज से शुरू, CM नीतीश बोले- इससे सभी को होगा लाभ

Caste Census in Bihar: बिहार में जाति जनगणना का आज से शुरू हो गई है। इस जनगणना में बिहार के सभी निवासियों से उनकी जाति के साथ-साथ अन्य कई जानकारी ली जाएगी, जिसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। जाति जनगणना शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इससे सभी को लाभ होगा।

Caste Census Start in Bihar CM Nitish Kumar says it beneficial for all