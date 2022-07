100 करोड़ रुपए में राज्यपाल पद और राज्यसभा सीटें देने का वादा, CBI ने चार लोगों को किया गिरफ्तार

CBI ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो राज्यपाल बनवाने और राज्यसभा सीट देने का वादा करके लोगों को ठगने का प्रयास करता था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह गिरोह कई राज्यों में फैला हुआ था, जिनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने चार ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर राज्यपाल का पद और राज्यसभा सीट देने का वादा करके 100 करोड़ रुपए की ठगी का प्रयास करते थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह बहुराज्यीय धोखेबाजों का गिरोह है, जिसका CBI ने भंडाफोड़ कर दिया है। CBI ने इस दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी तलासी अभियान के दौरान CBI के अधिकारियों पर हमला करके भाग गया।

Promised to give Governor and Rajya Sabha seats for Rs 100 crore, CBI arrested four people