दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को CBI का समन, एक्साइज पॉलिसी केस में कल 11 बजे होगी पूछताछ

Manish Sisodia CBI Questioning: दिल्ली की विवादित एक्साइज पॉलिसी के मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को समन भेजा है। उन्हें कल पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय बुलाया गाय है। इस केस में सीबीआई पहले भी मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी कर चुकी है।

CBI has called Delhi Deputy CM Manish Sisodia for Questioning in Delhi Excise Scam