सत्यपाल मलिक के आरोपों की होगी CBI जांच, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने की सिफारिश, जानिए पूरा मामला

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उनकी ओर से लगाए गए रिश्व के आरोपों की अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की ओर से जांच की जाएगी। ये सिफारिश जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से की गई है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए प्रशासन ने ये फैसला लिया है।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के रिश्वत के आरोप वाले मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले की जांच अब सीबीआई की ओर से की जाएगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने खुद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए CBI से मामले की जांच कराने की सिफारिश की है। दरअसल सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि जब वह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब संघ और बड़े औद्योगिक घराने की फाइलें क्लियर करने के बदले में उनको 300 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। मलिक की ओर से लगाए गए इन्हीं आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी।

