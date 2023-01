दिल्ली सचिवालय में डिप्टी CM की ऑफिस में CBI की रेड, सिसोदिया बोले- स्वागत है

दिल्ली सचिवालय में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऑफिस में CBI छापेमारी कर रही है। माना जा रहा है कि CBI यह छापेमारी आबकारी नीति में कथित फर्जीवाड़े की जांच से जुड़ी हुई है। हालांकि CBI की ओर से अभी कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है।

CBI raid in Deputy CM Manish Sisodia office in Delhi Secretariat, Sisodia said- Welcome