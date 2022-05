लालू के ठिकानों पर CBI Raid; सामने आई RJD की पहली प्रतिक्रिया, मात्र 5 शब्द में पूरे सिस्टम को लपेटा

यह भी पढ़ेंः

लालू यादव पर फिर शिकंजा, सीबीआई ने राजद सुप्रीमो से जुड़े 17 ठिकानों पर मारा छापा

Patna, Bihar | RJD leaders and workers protest against ongoing CBI raids at multiple locations of party chief Lalu Yadav



CBI is conducting raids in connection with a fresh case relating to the alleged 'land for railway job scam' pic.twitter.com/QNWjNZTpdU