FCI घोटाला: दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित 50 से अधिक ठिकानों पर CBI की छापेमारी, 60 लाख बरामद

भारतीय खाद्य निगम (FCI) घोटाला मामले में CBI दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के 50 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं भारतीय खाद्य निगम के DGM राजीव मिश्रा को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है।

CBI raids over 50 locations to bust unholy nexus between FCI officials, food grains distributors