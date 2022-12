CEC राजीव कुमार ने जर्मन विदेश मंत्री को दिखाया कैसी काम करती है EVM

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जर्मन विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) दिखाया। इसके साथ ही उन्होंने EVM को कैसे यूज किया जाता है और वह कैसे काम करते है इसके बारे में बताया।

