कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा- अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ED का इस्तेमाल कर रही सरकार

कांग्रेस ने आज एक के बाद एक कई राज्यों में प्रेस क्रॉफ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को समन जारी किए जाने के मामले पर कांग्रे ने कहा कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है।

Center using ED to Hide Government Failures Says Congress