नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार सहकारी समितियों की बढ़ा सकती है भूमिका

नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार सहकारी समितियों की भूमिका बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में इसके बारे में सभी राज्यों को पत्र लिखकर जल्दी ही विचार करने की मांग की है।

केंद्र की मोदी सरकार नए मॉडल के तहत नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण सहकारी समितियों के द्वारा की जा रही आर्थिक गतिविधियों के दायरे को बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसका एक डॉफ्ट राज्यों को भेजा गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार इसके जरिए नौकरियों को बढ़ावा देना चाहती है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो वर्तमान में सहकारिता के प्रभारी भी हैं उन्होंने हाल ही में सभी राज्यों को पत्र लिखकर इस मामले में जल्दी विचार करने की मांग की है। इसके जरिए केंद्र सरकार हर व्यावसायिक किसान को देश में पंचायत स्तर पर एक सहकारी समिति से जोड़ना चाहती है।

Central government can increase the role of cooperatives to promote jobs