मरीजों को राहत देगी केंद्र सरकार! गंभीर बिमारी की दावाओं की कीमतें में 70% तक हो सकती है कम

केंद्र की मोदी सरकार कैंसर-डायबिटीज, दिल की बिमारी सहित अन्य गंभीर बिमारियों की दवाओं की कीमत में 70% तक की कमी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार इसकी घोषणा 15 को कर सकती है।

Published: July 24, 2022 11:54:05 am

देश में लोगों को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए सरकार अस्पतालों में जेनेरिक दवाओं को मुहैया करने के साथ ही अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए जोर दे रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि केंद्र सरकार 15 अगस्त को कैंसर, डायबिटीज, दिल की बिमारी सहित अन्य गंभीर बिमारी के इलाज में यूज होने वाली दवाओं के दाम में 70% की कमी कर सकती है।

Central government plans to reduce prices of critical drugs on August 15