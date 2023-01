'रामसेतु' घोषित होगा राष्ट्रीय धरोहर! केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा - प्रोसेस जारी

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि संस्कृति मंत्रालय में 'रामसेतु' को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने के लिए प्रक्रिया जारी है। वहीं शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को निर्देश दिया है कि वह इससे जुड़े अतिरिक्त सबूत मंत्रालय को दे सकते हैं।

Central Government told Supreme Court- process of declaring Ram Setu as a national heritage is going on