दही, लस्सी पर GST लगाने का फैसला राज्य सरकारों की सहमति से लिया गया: केंद्र सरकार

GST: क्या अनाज, दही, लस्सी सहित विभिन्न वस्तुओं पर लगाई गई 5 फीसदी जीएसटी को लेकर विपक्षी दल भी सहमत थे? क्या गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने ही केंद्र को दी थी इस मामले में अपनी सहमति? आज केंद्र सरकार ने राज्यसभा में इसपर विस्तार से बताया है।

केंद्र सरकार द्वारा दही, पनीर, लस्सी, चावल, आटा, और ब्रेड जैसे वस्तुओं पर पर 5% की GST लगाए जाने का विरोध देश में जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि ये दरें खुद सरकार ने तय नहीं की हैं बल्कि राज्य सरकारों की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया था। उन्होंने बताया कि विभिन्न वस्तुओं पर लगाई गई GST का फैसला अकेले सरकार का नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये जानकारी दी।

Central govt says, decision to impose GST on curd, lassi was taken with the consent of the state governments