Layer Shot के Ad पर महिला आयोग का नोटिस, सरकार भी सख्त, ट्विटर-यूट्यूब को 'रेप जोक्स' वाला विज्ञापन तुरंत हटाने का आदेश

Layer Shot Ads: Layer Shot के विवादित एड के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। चना और प्रसारण मंत्रालय ने Twitter और Youtube को इस विवादित वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है।





दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शॉट परफ्यूम के विवादित एड पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस व सूचना और प्रसारण मंत्रालय को नोटिस भेजा था। महिला आयोग ने इस एड पर आपत्ति जताते हुए इसे रेप को बढ़ावा वाला बताया था। महिला आयोग के नोटिस के बाद केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने Twitter और Youtube को इस विवादित एड को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इस एड को लेकर जांच के भी आदेश दिए हैं।

Centre Orders Twitter, YouTube To Take Down Controversial Spray Ad With ‘Rape Jokes’