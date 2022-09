Video: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सहित कुल 199 स्टेशनों का होगा पुनर्विकास: केंद्रीय रेल मंत्री

Railway Ministry: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कुल 199 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण किया जाएगा। देश के तीन बड़े स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, CSMT रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन सहित कुल 199 स्टेशनों के पुनर्विकास की लागत 60,000 करोड़ रुपए तक आएगी।

केंद्र सरकार ने बुधवार को नई दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केन्द्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले फेज में 50 लाख से अधिक ट्रैफिक वाले रेलवे स्टेशन और दूसरे फेज में 10 लाख से अधिक वालों के लिए काम शुरू किया जाएगा। इस पुनर्विकास का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाना है और यात्रा को और सुलभ करना है। देश के कुल 199 स्टेशनों के पुनर्विकास की लागत 60,000 करोड़ रुपए होगी।

Centre's nod to redevelop New Delhi, Mumbai CST and Ahmedabad railway stations