कोरोना से मौत की संख्या कम बताने वाली खबरें हैं भ्रामक- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय

#Unite2FightCorona



𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗: 𝐌𝐲𝐭𝐡 𝐯𝐬. 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐬



➡️ Media reports claiming under-reporting of #COVID19 deaths are Ill informed, Baseless and Misleading.https://t.co/k0ypkM64r9 pic.twitter.com/9qX4MIlFQC