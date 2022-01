'किसी को जबरदस्ती नहीं लगाई कोरोना वैक्सीन ', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा, 'भारत सरकार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश और दिशानिर्देश में किसी भी व्यक्ति की सहमति प्राप्त किए बिना जबरन वैक्सीन नहीं लगाई जाती है।'

कोरोना से बचाव के लिए देशभर में वैक्सीनेशन को काफी महत्व माना जा रहा है। अभी तक 150 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोज लगाये जा चुके हैं। फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कोरोना वैक्सीनेशन की गाइडलाइन में किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती वैक्सीन लगाने की बात नहीं कहता है। कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हल्फनामे में स्वास्थ्य मंत्रकी ने कहा है कि भारत का कोरोना वैक्सीनेशन कैम्पैन दुनिया भर में सबसे बड़ा कैम्पैन है। 11 जनवरी 2022 तक कुल1,52,95,43,602 वैक्सीनेशन की डोज लगाई जा चुकी है। देश में 90 फीसदी से योग्य आबादी को पहली डोज लगाई जा चुकी है जबकि 61 फीसदी को दूसरी डोज लग चुकी है।

