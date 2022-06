GST को लेकर राज्य और केंद्र के बीच क्या है विवाद? अब इसे सुलझाने के तरीके ढूंढ रही सरकार

GST disputes: वित्त मंत्रालय अब जिएसती GST से जुड़े विवादों के समाधान पर काम कर रहा है। इसके लिए मंत्रालय एक मैकेनिज्म लाने जा रहा है जिससे राज्यों की शिकायतों को दूर किया जा सके।

जीएसटी लागू होने के बाद से राज्य व केंद्र सरकार के बीच कई बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई है। जीएसटी विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार एक मैकेनिज्म लाने पर विचार कर रही है जिसपर जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार इसपर चर्चा के लिए राज्यों, केंद्र सरकार और स्वतंत्र कानूनी विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों के साथ एक पैनल का गठन किया जाएगा। चर्चा से पहले ही मुद्दों की सूची बना ली जाएगी कि किस पर पहले चर्चा होनी चाहिए और किसपर बाद में। इसके साथ ही सभी विवादों की डिटेल्स भी इकट्ठी कर ली जाएगी और उसी आधार पर मामले पैनल को भेजे जाएंगे।





Centre working on mechanism to resolve GST disputes with states