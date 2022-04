हिंदू महासभा के चक्रपाणि महाराज की सलाह, दिल्ली का नाम 'इंद्रप्रस्थ' रख दो, बदल जाएगा मौसम का मिजाज

दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में तो हालात काफी खराब हैं। यहां भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने लू को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच हिंदू महासभा की ओर से दिल्ली का नाम बदलने जाने की बात सामने आई है।

देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रही है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। आईएमडी ने लू को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तापमान में बेतहाशा बढ़ोतरी के बीच दिल्ली के नाम बदलने जाने की बात सामने आई है। दरअसल हिंदू महासभा की ओर से दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखे जाने की बात कही गई है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणि महाराज ने कहा है कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रख दिया जाएगा तो यहां के मौसम का मिजाज बदल जाएगा। लोगों को ना सिर्फ गर्मी से राहत मिलेगी बल्कि बारिश भी अच्छी होगी।

Chakrapani Maharaj Said If Delhi Is Renamed Indraprastha Weather Will Change