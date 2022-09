'AAP बीजेपी की B टीम बनकर काम कर रही', पंजाब विधानसभा से निलंबित होने पर बोले सुखजिंदर सिंह रंधावा

आज पंजाब विधानसभा सत्र के दौरान खूब हंगामा देखने को मिला। इस दौरान कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उसे बीजेपी की बी टीम करार दिया।

आज पंजाब विधानसभा सत्र का पहला दिन काफी हंगामा भरा रहा। सीएम मान ने विधानसभा में विश्वास मत पेश कर दिया जिसपर 3 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसको लेकर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया जिसके बाद स्पीकर ने कुछ को बाहर का रास्ता दिखाया तो कुछ खुद ही वॉकआउट कर गए। सदन से बाहर आने के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्र और कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मान सरकार पर निशाना साधा और AAP को बीजेपी की बी टीम करारा दिया।

Chandigarh Sukhjinder Singh Randhava on His Suspension From Punjab Assembly