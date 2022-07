अशोक स्तंभ के डिजाइन में बदलाव! विपक्ष ने लगाए आरोप, जानिए क्या कहता है कानून?

अशोक स्तंभ के डिजाइन में बदलाव को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। विपक्ष अशोक स्तंभ के डिजाइन के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा रहा है। वहीं मूर्तिकार इन दावों को खारिज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार कानून के हिसाब से अशोक स्तंभ के डिजाइन में बदलाव कर सकती है?

देश के नए संसद भवन की छत पर बने अशोक स्तंभ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से अनावरण किया है, तब से इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष अशोक स्तंभ के डिजाइन में बदलाव को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष अशोक स्तंभ के डिजाइन में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए इसे तुरंत बदलने की मांग कर रहा है। इसके विपरीत मूर्तिकार अशोक स्तंभ के डिजाइन के साथ छेड़छाड़ के आरोप को खारिज कर रहे हैं।

Change in the design of Ashoka stambh! The opposition made allegations, know what the law says?