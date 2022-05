Char Dham Yatra 2022: यात्रियों की डेली लिमिट में हुआ इजाफा, जानिए किस धाम में कितनों को मिलेगी एंट्री?

चार धाम यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश की धामी सरकार ने अब दर्शन करने वालों की संख्या में इजाफा कर दिया है। यानी रोजाना केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत चार धाम की यात्रा करने के लिए अब पहले के मुकाबले ज्यादा लोग लाभ ले सकेंगे।

Published: May 11, 2022 11:27:13 am

चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। चारों धामों के कपाट खुलने के साथ ही प्रदेश की धामी सरकार लगातार दर्शन करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी कर रही है। एक बार फिर सरकार ने चार धाम यात्रियों की संख्या में इजाफा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारों धामों में यात्रियों की संख्या एक बार फिर तय कर दी गई है। पिछली बार तय की गई प्रतिदिन के हिसाब से यात्रियों की संख्या में 1000 का इजाफा कर दिया गया है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष एक हजार ज्यादा श्रद्धालुओं को रोजाना दर्शन करने का लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं कि सरकार ने फैसले के बाद अब चार धाम यात्रा के लिए किस धाम में कितने श्रद्धालु रोजाना दर्शन कर सकेंगे।

Char Dham Yatra 2022 Daily Cap Increased Know What Is New Number