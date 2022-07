Char Dham Yatra 2022: चार धामा यात्रा को लेकर आई बड़ी खबर, केदारनाथ धाम गर्भगृह के दर्शन पर लगा प्रतिबंध हटा

चार धामा यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में पहुंच रहे भक्तों के चलते गर्भगृह के दर्शनों पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस पाबंदी को अब हटा दिया है। यानी अब केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु गर्भगृह के दर्शन कर सकेंगे।

चार धाम यात्रा जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल चार धाम में से एक केदारनाथ धाम में पिछले कुछ समय से गर्भगृह के दर्शनों पर रोक लगा दी गई थी। यानी केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को गर्भगृह में दर्शन की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब प्रशासन और कमेटी ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है। ऐसे में अब केदारनाथ पहुंचने वाले भक्त गर्भगृह के दर्शन कर सकेंगे। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे।

Char Dham Yatra 2022 Now Devotees Will Able To Visit Sanctorum In Kedarnath Dham