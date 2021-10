आपके बैंक खाते में LPG सब्सिडी का पैसा आ रहा है या नहीं? जानिए कैसे ऑनलाइन करें चेक

नई दिल्ली. आप जब भी एलपीजी सिलेंडर (LPG cylinder) रिफिल कराते हैं तो सरकार की तरफ से सब्सिडी के नाम पर कुछ पैसे वापस किए जाते हैं। जो पैसे उपभोक्ता के खाते में सीधे ट्रांसफर होते हैं। आम तौर पर अधिकांश उपभोक्ताओं के खाते में गैस सब्सिडी के पैसे आसानी से आ ही जाते हैं, लेकिन कई उपभोक्ता ऐसे होते हैं जिनके खाते में आसानी से पैसे नहीं आते और अगर पैसे आते भी हैं तो पता नहीं चलता कि किस खाते में आए, कितने आए और कब आए। इससे जानने के लिए ऑनलाइन का बहुत ही सरल तरीका होता है। घर बैठे आप आराम से चेक कर सकते हैं कि पैसे आए या नहीं और आए तो कितनी रकम ट्रांसफर हुई।



इन स्टेप्स को करें फॉलो:

इसके लिए सबसे पहले गूगल ब्राउजर में जाएं वहां लिखें mylpg. इसके साथ ही My LPG.in की एक नई विंडो खुल जाएगी। आपको उस पर क्लिक करना होगा जिसके बाद PAHAL नाम से लिखा एक पेज खुल जाएगा। यह सरकारी वेवसाइट है जिस पर आप इंडेन, भारत गैस और एचपी की सब्सिडी को चेक कर सकते हैं। पेज पर आपको तीन कंपनियों के सिलेंडर दिखेंगे। आपका जिस कंपनी का सिलेंडर है, उस पर क्लिक करना होगा। मान लें आपका सिलेंडर इंडेन का है तो आपको सिलेंडर पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही my indane.in के नाम से नया पेज खुल जाएगा।



- इसमें Give Your Feedback Online लिखा दिखेगा जिस पर आपको क्लिक करना है।

- नया पेज खुलेगा जहां आपको LPG लिखा दिखेगा, उसके साथ एक सिलेंडर बना होगा, उसे सेलेक्ट करना होगा।

- इसके बाद एक नया बॉक्स खुलेगा जिसमें complaint details लिखा होगा।

- उसके नीचे एक चौकोर बक्सा बना होगा जिसमें आपको lpg subsidy लिखना है।

- इसके बाद Proceed के ऑप्शन पर क्लिकर करना है. इसके बाद आपके सामने select category and sub category लिखा नया मेन्यू दिखेगा।

- इसमें नीचे ध्यान से देखें तो एक कैटगरी मिलेगी जिसमें लिखा होगा subsidy related (PAHAL)।

- इस ऑप्शन पर क्लिक करें जिसके बाद सब-कैटगरी दिखेगी।



इसमें सबसे ऊपर लिखा होता है subsidy not received यानी सब्सिडी नहीं मिली।

इस पर आपको क्लिक करना है, इसके बाद आपके सामने इंडियन ऑयल का पेज खुल जाता है जिसमें सब्सिडी चेक करने का ऑप्शन मिलता है। इसमें मोबाइल नंबर डालना होगा या एलपीजी आईडी दर्ज करनी होगी। मोबाइल नंबर वहीं डालें जो गैस एजेंसी में रजिस्टर्ड हो। कैप्चा के सेक्शन में जाकर I am not robot के बॉक्स में चेक कर दें, इसके बाद submit का बटन दबा दें, सबमिट का बटन दबाते ही आपके सामने एक शीट खुल जाएगी जिसमें सिलेंडर बुकिंग और रिफिल की पूरी जानकारी मिल जाएगी।



आपके किस तारीख को सिलेंडर बुक किया, कितना अमाउंट पेमेंट किया और गैस किस तारीख को डिलीवर की गई, इसकी जानकारी मिल जाएगी। आप कैश मेमो भी देख सकते हैं और इसी के साथ सब्सिडी अमाउंट भी दिख जाता है। आपको बैंक खाते में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया गया, किस तारीख को किया गया, वह सब जानकारी मिल जाती है। इसमें यह भी लिखा होता है कि किस बैंक के खाते में सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर किया गया है। बैंक अकाउंट के अंतिम 4 अंक भी लिखे दिख जाते हैं। ऐसा भी होता है कि सरकार से पैसा भेज दिया गया हो, लेकिन खाते में नहीं आया हो तो बैंक अकाउंट नंबर में उसकी डिटेल नहीं दिखेगी। जैसे ही पैसा खाते में आ जाएगा, अकाउंट नंबर की डिटेल दिख जाएगी।