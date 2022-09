नौसेना के झंडे से हटी अंग्रेजों की छाप, मिली छत्रपति शिवाजी की नई पहचान, जानिए आजादी के बाद से हुए बदलाव

भारतीय नौसेना के झंडे से अब अंग्रेजों की छाप हट चुकी है। यही नहीं नौसेना के फ्लेग को नई पहचान मिली है। ये पहचान मामूली नहीं बल्कि देश की आजादी में अहम योगदान देने वाले छात्रपति शिवाजी के तौर पर मिली है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित भारतीय नौसेना को नया झंडा सौंपा। इस दौरान पुराने झंडे में तिरंगे के साथ सेंट जॉर्ज क्रॉस (अंग्रेजों की निशानी) को भी रखा गया था। नौसेना को नया झंडा सौंपते हुए प्रधानमंत्री ने पुराने झंडे को गुलामी का प्रतीक बताया। नौसेना को मिले नए झंडा छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। इसके साथ ही नेवी का निशान और झंडा अब नए रूप में सभी वॉरशिप, ग्राउंड स्टेशन और नेवल एयरबेस पर लहराता दिखेगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नौसेना के झंडे में बदलाव किया गया हो। अब तक पांच बार नौसेना के फ्लेग में बदलाव हो चुका है।

Chhatrapati Shivaji Is The New Identity Of Indian Navy Flag British Name Removed Know All Details