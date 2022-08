CM अरविंद केजरीवाल ने किया सवाल- 'मनरेगा, किसान, जवान… किसी के लिए पैसा नहीं, कहां गया केंद्र सरकार का धन'

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केन्द्र फ्री योजनाओं को बंद करने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने गरीब से गरीब के खाने पीने के चीजों पर टैक्स लगा दिया। सीएम ने सवाल किया कि केंद्र का सारा पैसा कहा गया? केंद्र के पास अपने कर्मचारियों को देने का भी पैसा नहीं है?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीएम ने फ्री सुविधाओं के मुद्दे को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दिनों से जनता को दी जाने वाली सुविधाओं का जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने गरीब के खाने पर भी टैक्स लगा दिया है, वहीं बड़े व्यापारियों का 5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की पेंशन बंद करने को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अब केंद्र के पास कर्मचारियों को देने का भी पैसा नहीं है।

Chief Minister Arvind Kejriwal's attack, said- Has the economic condition of the central government become worse'