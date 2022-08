झारखंड में पहली बार दो दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे शुभारंभ

विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर 9 एवं 10 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस महोत्सव का आयोजन झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद पहली बार किया जा रहा है। वहीं कहा जा रहा है कि इस समारोह के समापन वाले दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि होंगे।

'विश्व आदिवासी दिवस' के मौके पर 'झारखंड जनजातीय महोत्सव' की शुरुआत की जा रही है। रांची राजधानी में आयोजित होनेवाले दो दिवसीय झारखंड जनजातीय महोत्सव-2022 की तैयारियां पूरी हो गई हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित इस दो दिन के महोत्सव का शुभारंभ आज मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन करेंगे। इस महोत्सव में झारखंड समेत देश के कई राज्यों के आदिवासी विद्वान, कलाकार, साहित्यकार, इतिहास विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता भाग लेंगे।

Chief Minister Hemant Soren to organize first time after formation of state 'Jharkhand Tribal Festival' at the historic Morhabadi Maidan in Ranchi