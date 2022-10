SYL मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी बड़ी जानकारी, कहा - '14 अक्टूबर को बैठक करेंगे हरियाणा और पंजाब के सीएम'

हरियाणा और पंजाब के बीच चला आ रहा सतलुज-यमुना लिंक नहर का मुद्दा सुलझ सकता है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री 14 अक्टूबर को बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में हरियाणा के CM मनोहर लाल और पंजाब के CM भगवंत मान ही मौजूद रहेंगे।

सतलुज-यमुना लिंक नहर यानि SYL पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कई वर्षों से हरियाणा और पंजाब के बीच चला आ रहा सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर का विवादित मुद्दे पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री 14 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में हरियाणा के CM मनोहर लाल और पंजाब के CM भगवंत मान ही मौजूद रहेंगे। केंद्र की तरफ से इस बैठक में कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। दोनों राज्यों के लिए हमेशा से ही SYL बड़ा मुद्दा रहा है। दोनों सीएम आपस में बैठकर मसले का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे।

Chief ministers of Haryana and Punjab will meet on 14th October on the SYL canal issue