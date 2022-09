प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पैदा होने वाले बच्चों को मिलेगी सोने की अंगूठी, केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन ने की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन पैदा होने वाले बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन ने घोषणा करते हुए बताया कि हमने चेन्नई के सरकारी RSRM हॉस्पिटल को चुना है, जहां पर PM मोदी के जन्मदिन के दिन पैदा होने वाले बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी।

Published: September 16, 2022 09:35:53 am

कल यानी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। देश के लगभग हर जगहों में उनके समर्थक इसे यादगार बनाने की तैयारी में हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर पैदा होने वाले बच्चों को सोने की अंगूठी और 720 किलोग्राम मछली बांटने का फैसला किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण एवं मत्स्य पालन मंत्री एल. मुरुगन ने कहा कि हमने चेन्नई की सरकारी RSRM हॉस्पिटल को चुना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पैदा हुए सभी बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी।

Children born on Prime Minister Modi's birthday will get gold rings, Union Minister L. Murugan announced