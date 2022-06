चीन ने अब नाबालिगों के लिए टैटू बनवाने पर लगाया बैन, बताई ये वजह

China Ban Tattoo: चीन ने अपने नैशनल खिलाड़ियों के बाद अब नाबालिग बच्चों के टैटू बनवाने पर बैन लगा दिया है। ये फैसला कई मंत्रालयों से परामर्श के बाद लिया गया है।

टैटू को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखने को मिलता है लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो इसे समाज में एक बुराई की तरह देखता है। पहले इसने खेल एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश जारी कर नेशनल फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों के टैटू बनवाने पर बैन लगा दिया था। इसके बाद सोमवार को 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के टैटू बनवाने पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि कोई भी टैटू बनाने वाली कंपनी या दुकानदार नाबालिगों पर टैटू बनाते हुए पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।





China bans tattoos for minors, says they are against socialist core values (File Pic)