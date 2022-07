भारत का खिलाफ चीन का नया पैंतरा, अब LoC पर पाकिस्तानी सेना के लिए बंकर समेत कर रहा कई निर्माण

चीन अब पाकिस्तान के लिए नए बंकरों के निर्माण करवा रहा है और ये कहीं और नहीं बल्कि LoC पर करवा रहा है। दूसरी तरफ इसने CPEC में शामिल होने के लिए अन्य देशों को भी न्योता दिया है।

चीन भारत को परेशान करने के लिए आए दिन कोई न कोई हथकंडा अपनाता है। खासकर आतंक को पोषित करने वाले पाकिस्तान को को भी खूब बढ़ावा देता है। अब एक बार फिर से चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए निर्माण कराए जाने की खबर सामने आ रही है। ये निर्माण चीन कहीं और नहीं बल्कि LoC पर करवा रहा है। इसको लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को अलर्ट जारी कर दिया है। यही नहीं चीन और पाकिस्तान CPEC में एक और देश को शामिल करने की योजना बना रहा है। वास्तव में तरक्की के नाम पर ये दोनों देश गुटबाजी भी कर रहे हैं।

China building infra for Pak army at LoC, Indian agencies alert the government (Image for representation)