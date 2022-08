चीन ने मसूद अजहर के भाई आतंकी रऊफ को बैन होने से बचाने पर दी सफाई, ताइवान मुद्दे पर चाहता है भारत का सपोर्ट

China-India: चीन ने पहले संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर को बैन होने से रोका और जब भारत ने आपत्ति जताई तो सफाई दे रहा है। चीन ने ये भी स्पष्ट किया कि वो भारत से ताइवान के मुद्दे पर सपोर्ट चाहता है।

चीन ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के उप प्रमुख अब्दुल रऊफ अजहर को संयुक राष्ट्र में बैन होने से बचा लिया था। चीन के इस कदम पर भारत ने आपत्ति भी जताई थी। अब चीन ने इसपर सफाई दी है। चीन ने कहा है कि वो पाकिस्तानी आतंकी बैन करने वाले मामले पर अभी और विचार करेगा। चीन ने इस दौरान ताइवान के मुद्दे पर भारत के समर्थन की भी बात कही और कहा कि वो उम्मीद करता है कि भारत पहले की तरह वन चाइना पॉलिसी को अब भी मानता होगा। इससे स्पष्ट है कि चीन भारत पर ताइवान के सपोर्ट के लिए तिकड़म लगा रहा है और श्रीलंका में उसके जासूसी जहाज भेजने का कदम भी इससे जुदा हो सकता है।

China Defends move to block move to ban Terrorist Behind Kandahar Hijacking, seeks India support amid Taiwan row