भारत को बॉर्डर पर घेरने के लिए नई तैयारियों में जुटा चीन! डोकलाम में बसाया गांव, LAC पर बनाएगा हाईवे

क्या भारत के बॉर्डर को घेरने की तैयारियों में चीन जुटा हुआ है। हाल ही में सेटेलाइट से ली गई तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि चीन ने डोकलाम में गांव बसाया है, जिसमें हर घर के दरवाजे लगे हुए हैं और सामने कार खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद वह LAC पर हाईवे बनाने की योजना बना रहा है।

लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर पड़ोसी देश चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वह आए दिन सीमा पर कुछ ना कुछ हरकत करने की कोशिश करता रहता है। अभी उसने भूटान की ओर डोकलाम पहाड़ी के पूर्व में एक गांव को बसाया है, जिसकी तस्वीरें सेटेलाइट के माध्यम से सामने आई है। सभी घरों में दरवाजा लगा हुआ दिखाई दे रहा है और सभी घरों के सामने कारें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सभी घरों को आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है।

China engaged in new preparations to encircle India on the border, Village to be built in Doklam, highway will be built on LAC