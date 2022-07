LAC पर इंडियन आर्मी की पोजिशन्स के पास आया चीनी एयरक्राफ्ट, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति

LAC (Line of Actual Control) पर इंडियन आर्मी की पोजिशन्स के पास चीनी एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी, जिसके बाद भारतीय वायु सेना (IAF) ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह घटना जून के आखिरी हफ्ते की है।

बिगड़े संबंधों के बीच चीन ने उकसाने वाली हरकत की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जून के आखिरी हफ्ते में सुबह लगभग 4 बजे एक चीनी एयरक्राफ्ट LAC पर इंडियन आर्मी की पोजिशन्स के पास आ गया। इसके बाद भारतीय वायु सेना तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए किसी भी संभावित दुस्साहस से निपटने के लिए सक्रिय हो गया। जानकारी के अनुसार यह मामला पूर्वी लद्दाख में मौजूद लाइन ऑफ कंट्रोल (Line of Actual Control) का है।

