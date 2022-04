खतरे में करोड़ों Chrome यूजर्स! Google ने अरबों क्रोम यूजर्स को जारी की चेतावनी, जल्द करें ये काम

Google ने क्रोम अरबों यूजर्स को चेतावनी जारी की है। गूगल ने एक ब्लॉग में कहा इसमें जीरो-डे हाई थ्रेट लेवल हैक पाया गया है। इसका फिक्स गूगल ने जारी कर दिया है।

Google Chrome काफी पॉपुलर इंटरनेट ब्राउजर है जिसके यूजर्स दुनियाभर में अरबों की संख्या में। अब Google ने Chrome यूजर्स के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है और बताया है कि इसमें जीरो-डे हाई थ्रेट लेवल हैक पाया गया है। गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट कर यूजर्स से कहा है कि इस हैक के कारण हैकर्स क्रोम की सिक्योरिटी को ब्रीच करके यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं। कंपनी ने इस हैक का फिक्स जारी कर दिया है। ये ब्रीच Google के अपने थ्रेट एनालिसिस ग्रुप द्वारा खोजा गया है।

Chrome users security in danger, Google Issues Warning For Billions Of Chrome Users (PC: PCMag)