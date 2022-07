कुछ योग्य जजों और वकीलों के कारण लोगों तक पहुंच रहा न्याय- CJI रमण

All India District Legal Service Authorities meet: शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक सम्मेलन में सीजेआई रमण के अलावा पीएम मोदी और केन्द्रीय कानून मंत्री किरेण रिजिजू शामिल हुए। इस दौरान ज्यूडिशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही सभी के दरवाजे तक न्यायिक व्यवस्था पहुंचाने पर जोर दिया गया।

आज पीएम मोदी समेत कानून मंत्री और सीजेआई एनवी रमण ऑल इंडिया डिस्ट्रिक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मीट के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। इस दौरान CJI ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए देश में युवाओं की भूमिका के महत्व और न्याय दिलाने में शामिल कुछ योग जजों, वकीलों और सरकार के प्रयासों की सराहना की। स्पष्ट है सीजेआई आज भी कई लंबित मामलों में लोगों को न्याय न मिल पाने से व्यथित हैं। न्यायिक सिस्टम में नए बदलावों और प्रोसीजर को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों को भी उन्होंने सराहा।

CJI NV Ramana: some judges, spirited advocates, and governments help us to reach the doorstep of people with justice