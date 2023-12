महिला जज के यौन उत्पीड़न के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ हुए गंभीर, मांगा इलाहाबाद HC से स्टेट्स रिपोर्ट

नई दिल्लीPublished: Dec 15, 2023 10:25:36 am Submitted by: Swatantra Mishra

UP Woman Judge seeks permission for end her life: उत्तर प्रदेश के बांदा की महिला जज ने मुख्य जिला जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और भारत के मुख्य न्यायाधीश से इच्छामृत्यु की मांग की है।