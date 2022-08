जम्मू-कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड व बादल फटने से दो लोगों की मौत, हिमाचल के कुल्लू में कई दुकानें बहीं

Cloud brust and Landslide: हिमालयी राज्यों में भारी बारिश और बादल फटने से भारी तबाही का आलम है। जम्मू कश्मीर के रामबन और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से भारी लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्टाइड की इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई। जबकि कुल्लू में कई दुकानें बह गई।

Cloudbrust in Jammu's Ramban and Himachal's Kullu Two People died