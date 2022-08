आजादी की 75वीं सालगिरह पर पूरी दिल्ली में फहराए 500 तिरंगे, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा - 75 साल में कई देश हमसे आगे निकले

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज '500 वां ध्वजारोहण समारोह' कार्यक्रम में हिस्सा लिए, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पूरी दिल्ली में 500 विशाल तिरंगे को फहराने का वादा किया था उसे हमने आज पूरा कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 'रेवड़ी कल्चर' का जिक्र करते हुए इसे खत्म करने को लेकर हो रही चर्चा का विरोध किया।

भारत आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है। इसके लिए देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसके तहत ही हर घर तिरंगा फहराने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर में तिरंगा फहराने और सोशल मीडिया पेजों, अकाउंटों पर तिरंगे को डीपी बनाने की अपील की है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आजादी की 75वीं सालगिरह पर सभी देश के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अगर इस तिरंगे की आन बान शान के लिए जान भी निछावर करनी पड़े तो छोटी बात होगी।

CM Arvind Kejriwal on the 75th anniversary of independence 500 tricolors were hoisted all over Delhi