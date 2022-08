West Bengal News: सीएम ममता बनर्जी 7 सितंबर को करेंगी बैठक, राज्य के विभिन्न कार्यों की प्रगति का लेगीं जायजा

7 सितंबर को होने वाली बैठक में सीएम ममता बनर्जी सभी सरकारी विभागों द्वारा किए गए विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगी। इसके साथ ही राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर हो रही तैयारियों का भी सीएम जायजा लेंगी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 7 सितंबर को एक प्रशासनिक बैठक करने का फैसला किया है और सभी विभागों को अपने-अपने विभागों के तहत किए गए विभिन्न कार्यों की प्रगति और स्थिति का उल्लेख करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने नवान्ना विधानसभा हॉल में बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य के सभी विभागों के सचिव स्तर के अधिकारियों और जिलाधिकारियों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। इस बैठक में वर्चुअल माध्यम से कई आला अधिकारी भी शामिल होंगे।

