उत्तराखंड के हर गांव में बनेगा 'मिनी स्टेडियम', मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी अहम जानकारी

देश के साथ-साथ राज्य सरकारें भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में अब उत्तराखंड सरकार भी अहम कदम उठाने जा रही है। इसके तहत रूरल इलाकों में मिनी स्टेडिमय बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे ग्रामीण स्तर पर खिलाड़ियों को तैयारी का मौका मिलेगा।

खेलों को अब शिक्षा का अहम हिस्सा माने जाने लगा है। यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारें खेलों को बढ़ावा देने के लिए अपने-अपने स्तर पर जरूरी कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी एक बड़ा और अहम कदम उठाया जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड के हर गांव में मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी। सीएम धामी ने बताया कि, हर गांव में ‘ओपन जिम’ स्थापित करने के लिए 'स्वस्थ युवा, स्वस्थ उत्तराखंड' नाम की योजना शुरू करने के बाद अब हर गांव में ‘मिनी स्टेडियम’ बनाने पर विचार किया जा रहा है।

CM Pushkar Singh Dhami Said Govt Will Build Mini Stadium In Every Village Of Uttarakhand