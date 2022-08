पीएम मोदी का सामना करने से बच रहे KCR? अब नीति आयोग की बैठक का करेंगे बहिष्कार

KCR letter to PM Modi: तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की बात कही है। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं पीएम मोदी करने वाले हैं ऐसे में केसीआर के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पीएम मोदी का सामना करने से बच रहे? या कोई वो पीएम मोदी से नफरत के कारण उनसे मिलने से बच रहे हैं? एक बार फिर से वो ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की बात कही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्रों मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए उन्होंने कहा है कि वो पीएम की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो राज्यों के साथ हो रहे भेदभाव के विरोध के तौर पर इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्हें लगता है कि इस बैठक में शामिल होने से कोई फायदा नहीं होगा।

