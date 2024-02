कभी भी गिरफ्तार हो सकती हैं CM विजयन की बेटी, केरल, कर्नाटक न्यायालयों से लगा दोहरा झटका

नई दिल्लीPublished: Feb 13, 2024 09:21:08 am Submitted by: Prashant Tiwari

CM Vijayan daughter can be arrested any time: केरल उच्च न्यायालय में यह केएसआईडीसी की याचिका थी जो एसएफआईओ जांच पर रोक लगाने की मांग कर रही थी, लेकिन यहां भी चीजें एक्सलॉजिक के पक्ष में नहीं गईं।

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन, जो आईटी फर्म एक्सालॉजिक की मालिक हैं, को सोमवार को दोहरा झटका लगा, क्योंकि कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालयों ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। एक्सलॉजिक, जिसकी एकमात्र निदेशक वीणा विजयन हैं, ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा चल रही जांच पर रोक लगाने की मांग करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि 90 मिनट की सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें एसएफआईओ के साथ सहयोग करने के लिए कहा और एजेंसी को निर्देश दिया कि वे अपना अंतिम आदेश आने तक कोई गिरफ्तारी न करें।