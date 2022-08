Coal Scam: कोयला घोटाले मामले में ED ने पश्चिम बंगाल के 8 आईपीएस ऑफिसर को जारी किया समन

West Bengal Coal Scam: पश्चिम बंगाल के कोयला घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है और उन अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया जो अवैध खनन के समय ड्यूटी पर थे।

कोयला घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के 8 आईपीएस अधिकारियों को समन जारी किया है। इस मामले में ED ने इन सभी पुलिस अफसरों को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। ये वो अफसर हैं जिनकी पोस्टिंग अवैध कोयला खनन समय थी, लेकिन फिर भी इनमें से किसी ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। इस मामले में अभिषेक बनर्जी के करीबी और कई बड़े नौकरशाह और नेता का नाम भी सामने आ चुका है।

Coal Scam case: Eight IPS officers of West Bengal summoned by Enforcement Directorate in Delhi next week