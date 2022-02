कोयले घोटाले पर कांग्रेस ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब, की जांच की मांग

गुजरात से अबतक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। यहाँ 6,000 करोड़ रुपये के कोयला घोटाले का दावा किया गया है। कांग्रेस ने भी अब इस मामले पर गुजरात सरकार पर निशाना साधा है।

कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए कोयला दूसरे राज्यों के उद्योगों को बेचा गया और गुजरात में 6,000 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कोल इंडिया की विभिन्न कोयला खदानों से निकाला गया कोयला उन उद्योगों तक नहीं पहुंचा जिनके लिए इसे निकाला गया था। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सरकारी विभाग के अधिकारियों से कोयले के गायब होने की वास्तविकता जानने की कोशिश की तो सभी इसपर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। वहीं, कांग्रेस ने भी इस मामले पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है और जल्द से जल्द जांच की मांग की है।

Coal scam of Rs 6,000 Cr in Gujarat, officials said - no comments