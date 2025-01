ठंड ने लिया यूटर्न! देश के इस राज्य में गिरा 2 से 3 डिग्री तापमान, IMD ने जारी किया अपडेट

देश के मैदानी स्थानों में दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान (≤8 डिग्री सेल्सियस) 0830 बजे IST, 24.01.2025



Minimum Temperature (≤ 8° C) over the plains of the country at 0830 IST of today 24/01/2025 in the last 24 hours.