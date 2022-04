पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एग्जाम लिए, पर छात्रों से वसूल लिए 90 करोड़, बढ़ी मान सरकार की मुश्किलें

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने परीक्षा के लिए शुल्क के रूप में छात्रों से करोड़ों की वसूली की। ये एग्जाम कोरोना के कारण आयोजित नहीं किये जा सके थे। अब ये बोर्ड परिणाम की हार्ड कॉपी के लिए प्रत्येक छात्रों से 800 रुपये की मांग कर रहा है।

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ये विवाद छात्रों से फीस वसूली का है एग्जाम के लिए गए थे, परंतु एग्जाम हुए ही नहीं। ये मामला 2020-21 का है जब कोरोना महामारी के कारण पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने छात्रों के एग्जाम नहीं लिए लेकिन उनके माता-पिता से इसकी पूरी फीस वसूल ली। इसका खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है। इस खुलासे ने भगवंत मान सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

Collected Rs 94 cr for exams never held, PSEB now charges for marksheet